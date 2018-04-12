79 karakterle bombaladı

ABD, Suriye'yi vurma kararı aldı. Trump, kurmaylarını topladı. Füzeleri ateşlemesi için Akdeniz'deki 5. ve 6. filoları yola çıkardı. Rusya da "O füzeleri düşüreceğini" açıkladı.
Trump'ın 79 karakterden oluşan tweet'i bu gerilimi daha da tırmandırdı. Piyasalar çakıldı, altın ve petrol fırladı. Dünya, dehşete kapıldı: Eyvah, 3. Dünya Savaşı mı başlıyor!
SAVUNMA BAKANI MATTIS:
Amerikan ordusu her zaman hazır. Trump'a askeri seçeneği sunacağız.
PİYASALARI SARSAN 30 DAKİKA
Savaş tehdidi, dünya piyasalarını sarstı.
Bir ons altın 1.350 doları, bir varil petrol 71 doları aştı.
Tüm dünyada borsalar çakıldı.
Türk ekonomisine finansal saldırılar başladı. Ancak ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalar piyasaya güven aşıladı.
Trump'ın 79 karakterden oluşan tweet'i bu gerilimi daha da tırmandırdı. Piyasalar çakıldı, altın ve petrol fırladı. Dünya, dehşete kapıldı: Eyvah, 3. Dünya Savaşı mı başlıyor!
SAVUNMA BAKANI MATTIS:
Amerikan ordusu her zaman hazır. Trump'a askeri seçeneği sunacağız.
PİYASALARI SARSAN 30 DAKİKA
Savaş tehdidi, dünya piyasalarını sarstı.
Bir ons altın 1.350 doları, bir varil petrol 71 doları aştı.
Tüm dünyada borsalar çakıldı.
Türk ekonomisine finansal saldırılar başladı. Ancak ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalar piyasaya güven aşıladı.
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