Yumruk bank

Tarihin en başarılı boksörlerinden sayılan ABD'li Floyd Mayweather geçen yıl tüm zamanların en pahalı maçını kazandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'u 10. rauntta teknik nakavtla mağlup edip 50. galibiyetini aldı. Lakabı 'para' olan boksör bu gösteri maçından 150 milyon dolar (600 milyon TL) kazandı.
41 yaşındaki ABD'li boksörün bu yıl içinde McGregor ile rövanş maçına çıkacağı iddia edildi. Özellikle organizatörlerin dünya çapında büyük para çeken bu ikiliyi tekrar bir araya getirmek için çok uğraştığı öğrenildi. Organizatörlerin Mayweather'ı ikna etmek için ünlü boksöre 300 milyon dolar (1,2 milyar TL) teklif edeceği açıklandı. Bu haber bahisçilerin de iştahını kabarttı.
41 yaşındaki ABD'li boksörün bu yıl içinde McGregor ile rövanş maçına çıkacağı iddia edildi. Özellikle organizatörlerin dünya çapında büyük para çeken bu ikiliyi tekrar bir araya getirmek için çok uğraştığı öğrenildi. Organizatörlerin Mayweather'ı ikna etmek için ünlü boksöre 300 milyon dolar (1,2 milyar TL) teklif edeceği açıklandı. Bu haber bahisçilerin de iştahını kabarttı.
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