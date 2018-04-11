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Yumruk bank

’li , İrlandalı ’ı geçen yıl ringin dışına attı. 150 milyon dolar kazandı. Şimdi de yeni bir maç için 300 milyon dolara imza attı

Yumruk bank
Tarihin en başarılı lerinden sayılan 'li geçen yıl tüm zamanların en pahalı maçını kazandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'u 10. rauntta teknik nakavtla mağlup edip 50. galibiyetini aldı. Lakabı 'para' olan boksör bu gösteri maçından 150 milyon dolar (600 milyon TL) kazandı.



41 yaşındaki ABD'li boksörün bu yıl içinde McGregor ile rövanş maçına çıkacağı iddia edildi. Özellikle organizatörlerin dünya çapında büyük para çeken bu ikiliyi tekrar bir araya getirmek için çok uğraştığı öğrenildi. Organizatörlerin Mayweather'ı ikna etmek için ünlü boksöre 300 milyon dolar (1,2 milyar TL) teklif edeceği açıklandı. Bu haber bahisçilerin de iştahını kabarttı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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