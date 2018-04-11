Samsun'da yaşayan Sevda (28) ve Sedat Bekte (34) çifti 2 yıl önce ikinci çocukları Yağız'ı kucaklarına aldı. Ancak bebeği diğerlerinden ayıran hızla kilo almasıydı. 5'inci aya geldiğinde Yağız'ın kilo alması bir türlü durmadı. İncelemede talihsiz bebeğin leptin hormonu eksikliği nedeniyle hızla kilo aldığı saptandı. Kilo almaya devam eden Yağız, 2 yaşına geldiğinde 37 kiloya kadar ulaştı. Devlet, kiloları nedeniyle hareket edemez hale gelen Yağız'a kucak açtı. Tedavisine başlanan Yağız bebek, 5 ayda 10 kilo vermeyi başardı. Bekte ailesi, 27 kiloya düşen çocukları için mutlu olduklarını anlattı. Oğlunun ilacının daha önce devlet tarafından karşılanmadığını; ancak daha sonra bu sorunun giderildiğini anlatan baba Sedat Bekte, "Bizim için bir mucize oldu. Oğlum, yürümeye başladı. Çok mutluyuz. Bu düzenlemenin yapılması için bize yardımcı olup, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yağız, ayda 10 kutu ilaç kullanıyor. 1 kutu ilacın bedeli 4 bin 441 dolardı" dedi.
Yağız’dan güzel haber
Minik Yağız, beş ayda vücudundan 10 kilo attı. Parklarda koşup oynamaya başladı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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