önceki akşam Gençlerbirliği deplasmanından yenik ayrıldı. Tüm camia, büyük şok yaşadı. Ama yine de taraftar takımınıBunların arasında olan bir gencin yakarışları, yürekleri dağladı. "Lionspore" adlı sosyal medya hesabından yenilgi sonrası üzüntüsünü paylaşan genç, mesajıyla tüm spor camiasını duygulandırdı." yazısını okuyanlar destek twitleri attı. Fenerbahçeli'si, Beşiktaşlı'sı her kesimden sporsever, bu gencimize umut aşıladı. Hatta bir doktor, "Uzmanlık alanım pankreas... Raporları yollayın. Şu anda Türkiye'de 3 kişi var ise biri benim. Nerede isen gelir ameliyat ederim. Eğer yüzde bir umut var ise gelir yaparım" diyerek tedaviye başlayacağını anlattı. Gencin dramı, Twitter 'da ilk sıralara kadar çıktı. Efsane futbolcu Hagi bile mesaj yazdı. Destekler ve dualar çığ gibi yağdı. Bu umutları artırdı.Cimbom'um Gençlerbirliği yenilgisine üzülen gencin, yazışmalarından pankreas kanseri olduğu öğrenildi.Dağlama yüreğimizi, Allah büyük. Nice şampiyonluklara inşallah.Kardeşim, renkdaşım deme böyle. Dualarımız seninle. Rabbim büyük.Abi dur. Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz...Şampiyon olunca kombineli yerinde sen izlersin hocam.Yanında 30 milyon kardeşin var.Bu yolun sonu şampiyonluk. İçini karartma renkdaşım.Fenerliyim ama inşallah duaların gerçek olur...Bir Beşiktaş'lı olarak Galatasaray 'ın şampiyon olmasını istiyorum. Sen istiyorsun diye...Nefes aldığın her an, umudun olsun. Aslan şampiyon olsun.Abi ömrümüzü paylaşalım Aslan için...Güzel abim, sen iyi ol da, varsın Beşiktaş değil Galatasaray şampiyon olsun be!Fenerliyim ama ağlattın beni kardeşim...