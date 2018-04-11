Şam rejiminin, kontrol etmek için aylardır bombardımana tuttuğu Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'de ortam bir anda gerildi. Saldırının yankıları tüm dünyaya yayılırken, son 24 saat içinde adeta mikrofon savaşları yaşandı. ABD, İngiltere, Fransa bir taraftan Suriye'ye müdahale seçeneğini değerlendirirken; Şam rejimi, İran ve Rusya ise bu açıklamalara cevap verdi. İşte o gelişmeler:
AKDENİZ BİR GECEDE ISINDI
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda 24 ile 48 saat içinde önemli kararlar verileceğini söyledi. ABD Donanması'na bağlı USSDonald Cook isimli destroyerin Suriye karasularına doğru ilerlediği bildirildi.
Moskova, ABD'yi "Suriye'ye karşı bir operasyonun sonuçlarının ağır olacağı" şeklinde uyardı. Rus temsilci Vassily Nebenzia, kimyasal saldırı haberlerinin uydurma olduğunu öne sürdü.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin kararı ne olursa olsun ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.
Pentagon'un Trump'a, Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Seçenekler masada" dedi.
İngiltere'nin operasyona 17 jet ile destek vereceği İngiliz medyasına yansıdı.
İngiliz basınına göre İngiliz askeri yetkililer, ABD ile birlikte Esad rejimini vurma planları yapmaya başladı ve Şam'a ait askeri üslerin nasıl hedef alınabileceğine dair ihtimalleri değerlendirdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in operasyon için parlamentodan izin istemeyeceği açıklandı.
Trump'ın Güney Amerika gezisini iptal etmesi "Askeri operasyon sinyali" olarak yorumlandı.
ABD TAKVİYE UÇAK GEMİSİ
ABD Donanması'nın, "USS Harry Truman" uçak gemisi ve beraberindeki 7 gemi ile bugün Norfolk limanından demir alacağı öğrenildi. Gemilerin ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı bildirildi. 6 bin 500 personel ile yola çıkacak gemi grubuna, Alman Fırkateyni FGS Hessen'in de eşlik edeceği kaydedildi.
RUSYA VETO ETTİ
RUSYA, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden ABD'nin tasarısını veto etti. Bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için geçici üyelerin dokuzu ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan daimi üyelerin tamamının lehte oy kullanması gerekiyor.
AKDENİZ BİR GECEDE ISINDI
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda 24 ile 48 saat içinde önemli kararlar verileceğini söyledi. ABD Donanması'na bağlı USSDonald Cook isimli destroyerin Suriye karasularına doğru ilerlediği bildirildi.
Moskova, ABD'yi "Suriye'ye karşı bir operasyonun sonuçlarının ağır olacağı" şeklinde uyardı. Rus temsilci Vassily Nebenzia, kimyasal saldırı haberlerinin uydurma olduğunu öne sürdü.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin kararı ne olursa olsun ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.
Pentagon'un Trump'a, Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Seçenekler masada" dedi.
İngiltere'nin operasyona 17 jet ile destek vereceği İngiliz medyasına yansıdı.
İngiliz basınına göre İngiliz askeri yetkililer, ABD ile birlikte Esad rejimini vurma planları yapmaya başladı ve Şam'a ait askeri üslerin nasıl hedef alınabileceğine dair ihtimalleri değerlendirdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in operasyon için parlamentodan izin istemeyeceği açıklandı.
Trump'ın Güney Amerika gezisini iptal etmesi "Askeri operasyon sinyali" olarak yorumlandı.
ABD TAKVİYE UÇAK GEMİSİ
ABD Donanması'nın, "USS Harry Truman" uçak gemisi ve beraberindeki 7 gemi ile bugün Norfolk limanından demir alacağı öğrenildi. Gemilerin ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı bildirildi. 6 bin 500 personel ile yola çıkacak gemi grubuna, Alman Fırkateyni FGS Hessen'in de eşlik edeceği kaydedildi.
RUSYA VETO ETTİ
RUSYA, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden ABD'nin tasarısını veto etti. Bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için geçici üyelerin dokuzu ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan daimi üyelerin tamamının lehte oy kullanması gerekiyor.
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