Hapiste çürüyecek

Tüyler ürperten cinayet geçen yıl şubat ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu (24) yatağında uyurken katletti. 260 gün sonra da yakayı ele verdi. Yakalandığında ise kız kardeşinin evli olan en yakın arkadaşı Bekir Teker ile aşk yaşadığını iddia etti. Dün ise İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması gerçekleşti. Katil mahkemede "Bir diyeceğim yok" dedi. Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, ise müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı Bekir Teker ile birlikte yaşadığını öne süren avukat, "Maktul, arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi. Kısa bir ara veren mahkeme, Erhan Timuroğlu'nu, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. "Kanuna aykırı silah ve mermi taşıma" suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 600 TL adli para cezası hükmetti.
Olay gecesi sanık Timuroğlu, kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açmıştı. Sonra da evden kaçmıştı. Genç kız ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.
'CAN CİĞERLERDİ '
Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu, "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak" dedi. Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu.
Olay gecesi sanık Timuroğlu, kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açmıştı. Sonra da evden kaçmıştı. Genç kız ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.
'CAN CİĞERLERDİ '
Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu, "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak" dedi. Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu.
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