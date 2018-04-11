Hapiste çürüyecek

ürperten cinayet geçen yıl şubat ayında'de yaşandı.Yakalandığında ise kız kardeşinin evli olan en yakın arkadaşıile aşk yaşadığını iddia etti. Dün ise İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması gerçekleşti. Katil mahkemede "" dedi. Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, ise müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı Bekir Teker ile birlikte yaşadığını öne süren avukat, "" dedi. Kısa bir ara veren mahkeme, Erhan Timuroğlu'nu, "" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. "" suçundan da sanığahükmetti.Olay gecesi sanık Timuroğlu, kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açmıştı. Sonra da evden kaçmıştı. Genç kız ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu, "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak" dedi. Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu.