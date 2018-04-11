Derin darbe

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapıldı. Ofisteki çok sayıda basılı ve on-line dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü belirtildi. Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi. Amerikan kamuoyunda daha önce Cohen'in adı, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Daniels'e "susması karşılığında" 130 bin dolar ödeme yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Daha önce konuyla ilgili konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Cohen'in ofisine FBI tarafından baskın yapılması ve birçok evraka el konulmasına tepki gösterdi. Trump, "Çok çirkin bir olay. Tamamen bir cadı avı. Bunu uzun zamandır söylüyorum" dedi.
Daha önce konuyla ilgili konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Cohen'in ofisine FBI tarafından baskın yapılması ve birçok evraka el konulmasına tepki gösterdi. Trump, "Çok çirkin bir olay. Tamamen bir cadı avı. Bunu uzun zamandır söylüyorum" dedi.
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