Gaziantep'den gelen vahşet haberi tüyler ürpertti. Korkunç olay, önceki akşam Şehitkamil İlçesi'nde meydana geldi. 3.5 aylık ikizlere hamile olan 2 çocuk annesi Özlem Karaçalıoğlu (23), alt katta oturan kayınvalidesinin yanına indi. Genç kadın kayınvalidesiyle tartışınca sinirlendi. Cinnet getiren genç kadın, üst kattaki evine çıkıp kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, oğlu Mustafa (4) ile kızı Ayşe'yi (2) bıçaklayarak katletti. Ardından cesetlerin yanında 2 sayfalık intihar mektubu yazarak eşinin işten gelmesini bekledi. Zabıta memuru Cuma Karaçalıoğlu, nöbet bittikten sonra evine gitti. Açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada genç kadın, evinin balkonundan atlayarak intihar etmek istedi. Çocuklarını kanlar içinde bulan Cuma Karaçalıoğlu, olayı hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden ekipler, çocukların öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Özlem Karaçalıoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihara kalkışan Özlem Karaçalıoğlu'nun yazdığı mektup ele geçirildi. Genç kadının mektupta, kayınvalidesinin evlendiğinden beri kendisine şiddet uyguladığını, kocasıyla arasını açmaya çalıştığını, hakkını kimseye helal etmediğini yazdığı öğrenildi.
(AYŞE 2 YAŞINDAYDI)
(MUSTAFA 4 YAŞINDAYDI)
İŞTE O MEKTUP
Çocuklarını öldüren Özlem Karaçalıoğlu'nun psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Genç kadının, intihara kalkışmadan önce yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğunu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak kadın, sana bu dünyada da öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Hakkım hepinize haram olsun."
BABA ACI
Anneleri tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baygınlık geçiren baba, uzun süre kendine gelemedi. Ölen kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Törende çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, "Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin. 'İşe ben de gideyim' diyordun. Bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğim" diye feryat etti. Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
(AYŞE 2 YAŞINDAYDI)
(MUSTAFA 4 YAŞINDAYDI)
İŞTE O MEKTUP
Çocuklarını öldüren Özlem Karaçalıoğlu'nun psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Genç kadının, intihara kalkışmadan önce yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğunu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak kadın, sana bu dünyada da öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Hakkım hepinize haram olsun."
BABA ACI
Anneleri tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baygınlık geçiren baba, uzun süre kendine gelemedi. Ölen kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Törende çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, "Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin. 'İşe ben de gideyim' diyordun. Bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğim" diye feryat etti. Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.