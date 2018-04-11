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Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" katıldı.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Toplam 18 OSB ortasında bulunan yarım saatten az bir sürede buralara ulaşan, sanayi ile üniversite işbirliği önemlidir.

İdeal şartlar fanus içinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Hayat özel sektörü, üniversitesi, sanat camiası ile her türlü fırsata ve tehdite de açıktır. Hayatta kalmak için her alanda mutlaka var olmalıi mücadele etmeliyiz.

Biz o yıllarda okurken üniversitede staj bulamazdık. Mezuniyetin gecikmesi söz konusu oluyor. Bunlar yaşanan şeyler.

Buraya giren her öğrenci 200 TL ile 2 bin TL arasında bursu hazır. Keşke bugünlerde okusaydık.

Bulunduğumuz her zaman neyse, sorumluluğumuz var. O zamanıdolu dolu geçirmemiz lazım. Şu an zaman, paradan daha kıymetli.

En az bir yabancı dili en iyi şekilde yazacak, konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünya küresel bir köy haline geldi.

Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi... Bunlar tüm üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki bazı mesleklerin artık havası da kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak. Doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olacak. Neden? Bilişim ile her şey hallolacak.

Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık. Ama aldığımız bu yolu yeterli göremeyiz. Biz geçen sene dünyanın G20 içinde en fazla büyüyen ülkesi olduk bu gurur vesilesi ama yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım.

Türkiye 2002-2017 arası üst üste yüzde 5.8 büyümeyi başardı. Bu noktalara kolay gelmedik. Küresel finans piyasaları şu an da bir dalgalanma içerisinde. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı... Amerika, Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler gerekiyor. Türkiye de buna dahil. Benzerini muhatap ülkelerde de yapıyor. Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor.

Türkiye'de bundan etkileniyor. Biz, bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyor. Bütün olayların merkezinde biz varız. Savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. 2016 darbesinden sonra yaşadık. Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Hızlı bir şekilde toparlandık, 3.2 ile 2016'yı kapattık. 2017'de 7.4 rekor! Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar.

Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Küresel sermaye ve özel sektörde devletimizin verdikleri teşvikler ile büyümemiz devam edecek.