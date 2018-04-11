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Ajanın kızı taburcu edildi

Ajanın kızı taburcu edildi
Londra'nın Salisbury şehrinde eski ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal, hastaneden taburcu edildi. Salisbury bölge hastanesi başhekimi Christine Blanshard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yuliya'yı taburcu ettik. Babasının durumu da iyiye gidiyor. Gerçi onun iyileşmesi Yuliya'dan daha yavaş ilerliyor ancak yakında kendisini de hastaneden çıkaracağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı. Eski Rus ajan Sergey ile kızı , 4 Mart'ta 'nin Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. İngiltere, ajan ve kızının Rusya tarafından kimyasal bir gaz ile zehirlendiğini açıklayınca, dünya çapında son dönemin en büyük diplomatik krizi baş göstermişti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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