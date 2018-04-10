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’dan eğitim için 8 proje

Eğitim dünyasına 77 bina kazandıran , 8 daha başlattı. 6 okul, 1 öğretmenevi yapılacak, 1 öğretmenevi de yenilenecek

Türk Telekom’dan eğitim için 8 proje
Türk Telekom, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime verdiği desteği devam ettiriyor. 2005'ten bugüne kadar 120 milyon lira yatırımla Türk eğitim dünyasına 19'u ilköğretim, 35'i lise ve dengi okul, 23'ü de yurt, pansiyon, yemekhane olmak üzere toplam 77 bina kazandıran Türk Telekom, şimdi de 8 için protokol imzaladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla MEB Okul Yapım Protokolü imza töreni düzenlendi. Bakan Arslan, 20 bin 279 okula bilişim teknolojisi sınıfı kurduklarını, 5 bin civarındaki köy okuluna uydudan internet sağladıkların belirtti. Türk Telekom CEO'su Paul Doany de pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesini topluma kazandırdıklarını bildirdi. Doany, 5 ilde 6 okul ve bir öğretmenevi yapılacağını, bir öğretmenevinin de onarılacağını toplamda 50 milyon lira destek vereceklerini kaydetti.
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