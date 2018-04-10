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’tan ret Harvard’dan davet

Tübitak’tan ret Harvard’dan davet
Manisa'da özel okul öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından 'eksik belge' nedeniyle kabul görmeyen 2 projesi, 'nin ilgisini çekti. Buna göre öğrenciler, melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizlediğine yönelik proje geliştirdi. Ancak TÜBİ- TAK 'eksik belge' nedeniyle araştırmayı kabul etmedi. Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan ve ABD'de bulunan Harvard Üniversite'si ise gençlere davetiye gönderdi. "Projenizle birlikte gelin" dedi. Ayrıca Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik diğer projeyi tasarlayan öğrenciler de hem Harvard Üniversitesi'ne hem de 'da yapılacak Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edildi.
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