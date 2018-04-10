Manisa'da özel okul öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından 'eksik belge' nedeniyle kabul görmeyen 2 projesi, Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti. Buna göre öğrenciler, melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizlediğine yönelik proje geliştirdi. Ancak TÜBİ- TAK 'eksik belge' nedeniyle araştırmayı kabul etmedi. Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan ve ABD'de bulunan Harvard Üniversite'si ise gençlere davetiye gönderdi. "Projenizle birlikte gelin" dedi. Ayrıca Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik diğer projeyi tasarlayan öğrenciler de hem Harvard Üniversitesi'ne hem de Almanya'da yapılacak Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edildi.
Tübitak’tan ret Harvard’dan davet
Etiketler: Harvard Üniversitesi , Manisa , TÜBİTAK , ALMANYA
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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