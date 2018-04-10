İnsanların hayalleriyle oynayıp, ceplerini dolduran tokat çift yakalandı. Bursa'da konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, operasyon düğmesine bastı. Toğrul çifti, Batıkent'te saklandıkları evde yakalandı. Evdeki aramada Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik de ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince şirket sahibi çift hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam bin 311 yıl hapis ve 5 milyon 252 bin lira adli para cezası istendi. Öte yandan, evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medyada gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.
Tokatçı çifte 1311 yıl hapis
Yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran çift, yakayı ele verdi. İkilinin, 1311 yıl hapis ve 5 milyon lira para cezası istendi
Etiketler: Ağır Ceza Mahkemesince , Bursa , Ankara , Ahmet Toğrul , Rukiye Toğrul
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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