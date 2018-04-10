Kardeş sarılış!

Manisa'da kaybolan iki kardeş birbirlerine sarılı halde bulundu. Olay önceki akşam saatlerinde Soma İlçesi'nin Uruzlar Mahallesi'nde yaşandı. 12 yaşındaki Muhammet ve Ömer Taşkın (9) kardeşler köy civarında koyun otlatmaya çıktı. Ancak kendilerinden bir daha haber alınamadı. Evlatlarının hayatından endişelenen Taşkın ailesi ise jandarmayı aradı. Bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 400 kişi, drone ve köpekler yardımıyla arama yaptı. Her nokta didik didik tarandı. Kayıp kardeşler tam 12 saat sonra köye 15 kilometre uzaklıktaki Naldöken Mahallesi sınırlarında birbirine sarılı halde bulundu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Geceyi dağda geçiren iki kardeş, askeri helikopter ile Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu belirtti. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere de teşekkür eden Taşkın, şunları söyledi: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Ama çok üşümüşler. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabbim devletimize zeval vermesin. Evlatlarım sağ salim bulundu..."
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Geceyi dağda geçiren iki kardeş, askeri helikopter ile Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu belirtti. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere de teşekkür eden Taşkın, şunları söyledi: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Ama çok üşümüşler. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabbim devletimize zeval vermesin. Evlatlarım sağ salim bulundu..."
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