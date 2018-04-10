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Kalbim ikiye bölündü

Kalbim ikiye bölündü
'na katılan , 9 yaşındaki kızı Cansel'in hasret dolu mektubuyla sarsıldı. Sonra li Beybun'un (Papatya) eline sıkıştırdığı notu hatırladı.
Kaleme, kağıda sarıldı. Gözyaşları içinde işte o küçük kızı anlattı: O notu veren kızın gözleri de senin gibiydi. Kalbim ikiye bölündü. Seni çok seviyorum, onları da bırakamıyorum.

KALBİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Afrin kahramanı Astsubay'ın kızı: "Canım babişkom doğumumda yoktun. Karnemde de gelmedin."

Ve işte o babanın cevabı:
"Yavrum! Kalbimin yarısı sende. Diğer yarısı ''asker amca bizi bırakma' diyen Afrinli kızda.
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