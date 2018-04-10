GO-KART pistinde yaşanan kazalara yenisi eklendi. Korkunç olay geçtiğimiz gün İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Lise öğrencisi Havvanur Yalçın, arkadaşlarıyla İstinye'de bulunan go-kart pistine gitti. Burada çıkarmadığı şalıyla birlikte araca bindi. İkinci turun ardından şalı aracın tekerleğine takıldı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Celalettin Kocatürk, Havvanur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
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"Havvanur'un nefes borusunda yaklaşık 1 santimlik yırtık var. Kendiliğinden iyileşebileceğini öngörüyoruz. Bilinci açık. Makineye bağlı ve uyutuluyor. Elini, kolunu hareket ettirebiliyor" dedi. Öte yandan pistin işletmecisi Serkan Satır olayla ilgili önemli bilgiler verdi. Havvanur'u şalını çıkarması için uyardıklarını söyledi. "'Üşüyorum' dedi. Şalı gömleğinin içine soktu. Biz de ısrar edemedik. İkinci turda şalı teker miline dolanması sonucu boynu tekere doğru eğilmişti. Bize 'Dokunmayın' diye bağırdı. Şaldan kurtardık. Ardından biz hastaneye kaldırdık. Doktorlar, "2 dakika daha geç getirseydiniz kurtulmazdı" dedi. Böyle bir olay yaşanması bizi de çok üzdü" dedi.
Havvanur'un başına gelen talihsiz olay akıllara 5 yıl önce Sakarya'da Tuğba Erdoğan'ın ölümüyle sonuçlanan go-kart faciasını getirdi. 2013'de arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine giden Erdoğan, atkısının motor dişlerine takılması sonucu kafası koparak feci şekilde can vermişti. Korkuç kaza sonrası, pistin işletmecisi Yunus ve Ömer Malkoç kardeşlerin aldıkları 2 yıl 6 ay hapis cezası, 18 bin lira para cezasına çevrilmişti. 5 yıl sonra yaşanan bu ihmal, akıllara 'Kurallar yetersiz mi?' sorusunu getirdi.
Mustafa KAYA - Levent SÖKMEN
İYİ HABER GELDİ...
"Havvanur'un nefes borusunda yaklaşık 1 santimlik yırtık var. Kendiliğinden iyileşebileceğini öngörüyoruz. Bilinci açık. Makineye bağlı ve uyutuluyor. Elini, kolunu hareket ettirebiliyor" dedi. Öte yandan pistin işletmecisi Serkan Satır olayla ilgili önemli bilgiler verdi. Havvanur'u şalını çıkarması için uyardıklarını söyledi. "'Üşüyorum' dedi. Şalı gömleğinin içine soktu. Biz de ısrar edemedik. İkinci turda şalı teker miline dolanması sonucu boynu tekere doğru eğilmişti. Bize 'Dokunmayın' diye bağırdı. Şaldan kurtardık. Ardından biz hastaneye kaldırdık. Doktorlar, "2 dakika daha geç getirseydiniz kurtulmazdı" dedi. Böyle bir olay yaşanması bizi de çok üzdü" dedi.
Havvanur'un başına gelen talihsiz olay akıllara 5 yıl önce Sakarya'da Tuğba Erdoğan'ın ölümüyle sonuçlanan go-kart faciasını getirdi. 2013'de arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine giden Erdoğan, atkısının motor dişlerine takılması sonucu kafası koparak feci şekilde can vermişti. Korkuç kaza sonrası, pistin işletmecisi Yunus ve Ömer Malkoç kardeşlerin aldıkları 2 yıl 6 ay hapis cezası, 18 bin lira para cezasına çevrilmişti. 5 yıl sonra yaşanan bu ihmal, akıllara 'Kurallar yetersiz mi?' sorusunu getirdi.
Mustafa KAYA - Levent SÖKMEN
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