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Ganalı damat

Ganalı damat
Aydın'da üniversite okurken tanışan Fatma Parladan ile Ganalı Muhammed Nurudeen Alhassan, evlenmeye karar verdi. Çift, 'te evlendi. Düğünde Ganalı damat ve arkadaşları İstiklal Marşı'nı söyledi. Davetliler, bu davranışından dolayı Ganalı damadı takdir etti.
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