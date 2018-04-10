Aydın'da üniversite okurken tanışan Fatma Parladan ile Ganalı Muhammed Nurudeen Alhassan, evlenmeye karar verdi. Çift, Bilecik'te evlendi. Düğünde Ganalı damat ve arkadaşları İstiklal Marşı'nı söyledi. Davetliler, bu davranışından dolayı Ganalı damadı takdir etti.
Ganalı damat
Etiketler: Aydın , Bilecik , Gana'lı damat
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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