Foto finiş!

Fransa'daki bisiklet yarışı, can kaybıyla sonuçlandı. Spor dünyasını kahreden olay, Fransa'da yapılan 257 km'lik Paris-Roubaix Turu'nda yaşandı. Veranda's Willems- Crelan takımından Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts (23), yarışın 107. km'sinde fenalaştı. Yoldan çıkarak kaza yapan Goolaerts, yere yığıldı. Sağlık ekipleri, sporcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak kalp krizi geçirdiği anlaşılan Goolaerts, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç sporcunun yarış sırasında kalbinin durduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı. Goolaerts'in takımı Veranda's Willems-Crelan, "Sporcumuz ve arkadaşımız Michael Goolaerts'i kaybettiğimizi, tarif edilemez bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. Değerli hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan sporcunun ölümüyle biten 2018 Paris-Roubaix yarışını, Bora Hansgrohe takımından Peter Sagan kazandı.
Goolaerts, son yıllarda Wouter Weylandt (2011) ve Antoine Demoitie'den (2016) sonra yarış sırasında ölen 3. Belçikalı sporcu oldu.
Goolaerts, son yıllarda Wouter Weylandt (2011) ve Antoine Demoitie'den (2016) sonra yarış sırasında ölen 3. Belçikalı sporcu oldu.
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