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Dehşet oteli

Taksim Kazancı Yokuşu’nda daha önce çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı otele pompalı tüfek ile ateş açıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırgan kaçtı...

Dehşet oteli
İstanbul Taksim, güne silah sesleriyle uyandı. Saldırı dün Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. Lüks bir minibüsten inen saldırgan, pompalı tüfekle otelin birinci katındaki camlara üç el ateş etti. Bir el de havaya ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Otelin yaklaşık 100 metre uzağında tüfeği de bırakan şüpheli kayıplara karıştı. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği otelin camlarını ve mermilerin isabet ettiği alanı ve tüfeği incelemeye aldı. Otel önündeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları izlenirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yaklaşık bir ay önce aynı otelin önünde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Son silahlı saldırının da bu olayla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.



Saldırgan, pompalı tüfeği olay yerinde bıraktı. Bölgeye giden emniyet güçleri silahı incelemeye aldı.

Mustafa KAYA - Levent SÖKMEN
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