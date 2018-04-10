Dehşet oteli

Taksim, güne silah sesleriyle uyandı. Saldırı dün Kazancı Yokuşu'nda yaşandı.Bir el de havaya ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Otelin yaklaşık 100 metre uzağında tüfeği de bırakan şüpheli kayıplara karıştı. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği otelin camlarını ve mermilerin isabet ettiği alanı ve tüfeği incelemeye aldı. Otel önündeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları izlenirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yaklaşık bir ay önce aynı otelin önünde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Son silahlı saldırının da bu olayla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.