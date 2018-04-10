Cumhurbaşkanı Erdoğan TİKA toplantısında konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



-TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdik.



'ABD, SAĞDA SOLDA KONUŞUYOR...'

Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.



Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik yatıyor.Dünya üzerinde kurulduğu söylenen 4 çarpıklığın yükünü kaldıramaz. İmkanlarımızın el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz.



'PETROL ZENGİNİ ÜLKELERE SESLENİYORUM...'

Biraz daha ileri gidip, Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz.



Batı'nın ortalığı karıştırmak için harcadığı para ile dünyanın geri kalanı asgari refah seviyesine ulaşabilir.



Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerinde kılına bile zarar vermedi. Suriye'de taş üstüne bırakmamaya yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası ve inşasında kararlıyız.