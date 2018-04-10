Boşanma kurşunu

Ayrılığı kabullenemeyen koca, dehşet saçtı. Eski eşini vurup, intihara kalkıştı. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Uzun süredir sorunlar yaşayan Derya Çolak ile Vedat Hişmanoğlu çifti ayrı yaşamaya başladı. Kısa süre önce de boşandı. Çolak, Esenyurt'ta yaşayan ablasının yanına taşındı ve bir işe girdi. Dün sabah evinden çıkarak işe giden Derya Çolak, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Hişmanoğlu, tabancısını çıkartarak genç kadına art arda ateş etti. Ardından silahı kafasına dayayan saldırgan, tetiği çekerek intihara teşebbüs etti. Mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Boşandığı eşi tarafından başından vurulan Derya Çolak'ın ilk evliliğinden de bir çocuğunun olduğu ve kız kardeşini de bir yıl önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
1 çocuk annesi Derya Çolak, ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Vedat Hişmanoğlu, eski eşini vurup intihara kalkıştı.
1 çocuk annesi Derya Çolak, ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Vedat Hişmanoğlu, eski eşini vurup intihara kalkıştı.
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