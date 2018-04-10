112 dolmuş

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı. Olay 1.5 ay önce Adana'da yaşandı. Eşinden yıllar önce ayrılan, tek çocuk babası Zafer Yılmaz (50), kan dolaşım problemi yaşadığı için işsiz kaldı ve 3 aydan 3 aya, bin 100 lira engelli maaşı almaya başladı. Yılmaz, 20 Şubat günü arkadaşlarının yanına gitti. Kalbinde ağrı hissedince arkadaşları tarafından Hakan Yıldırım'ın (34) kullandığı toplu taşıma aracına bindirildi. Yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Yıldırım, direksiyonu en yakın hastaneye çevirdi.
HAYATA DÖNDÜRDÜLER
Hastanenin acil servisinde Yılmaz'a müdahale eden doktorlar, kalbinin durduğunu tespit etti. Dakikalarca kalp masajı yapılarak büyük çabalar sonucu adam hayata döndürüldü. Yılmaz'a hastanede başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı. 2 gün sonra taburcu edildi. Yılmaz o günden sonra kendisini bir ambulans gibi acile getiren toplu taşıma aracının şoförünü bulmaya çalıştı.
45 GÜN SONRA BULDU
Zafer Yılmaz, canını kurtaran sürücüye bir türlü teşekkür edemeyince Hakan Yıldırım'ın çalıştığı durağı öğrenip oraya gitmeye karar verdi. Ona sarılıp hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Yıldırım da insanlık görevini yaptığını, bu olayla hangi sürücü karşılaşırsa karşılaşsın aynı şeyi yapacağını söyledi. Yılmaz ise "Belki beni o anda karar verip hastaneye götürmese hayatta olmayacaktım. Bu nedenle ona çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardı. Şimdi sağlığım iyi, hastaneye kontroller için gidiyorum" diye konuştu.
Zafer Yılmaz (solda), hayatını kurtaran dolmuş şoförü Hakan Yıldırım'a sarılıp teşekkür etti.
HAYATA DÖNDÜRDÜLER
Hastanenin acil servisinde Yılmaz'a müdahale eden doktorlar, kalbinin durduğunu tespit etti. Dakikalarca kalp masajı yapılarak büyük çabalar sonucu adam hayata döndürüldü. Yılmaz'a hastanede başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı. 2 gün sonra taburcu edildi. Yılmaz o günden sonra kendisini bir ambulans gibi acile getiren toplu taşıma aracının şoförünü bulmaya çalıştı.
45 GÜN SONRA BULDU
Zafer Yılmaz, canını kurtaran sürücüye bir türlü teşekkür edemeyince Hakan Yıldırım'ın çalıştığı durağı öğrenip oraya gitmeye karar verdi. Ona sarılıp hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Yıldırım da insanlık görevini yaptığını, bu olayla hangi sürücü karşılaşırsa karşılaşsın aynı şeyi yapacağını söyledi. Yılmaz ise "Belki beni o anda karar verip hastaneye götürmese hayatta olmayacaktım. Bu nedenle ona çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardı. Şimdi sağlığım iyi, hastaneye kontroller için gidiyorum" diye konuştu.
Zafer Yılmaz (solda), hayatını kurtaran dolmuş şoförü Hakan Yıldırım'a sarılıp teşekkür etti.
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