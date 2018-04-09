;
Yol Durumu
  1. Eşim benden fazla kıllı
  2. Mutsuz son!

Korku gece!

, 4.7 ile sallandı. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklarda sabahladı...

Korku Bolu gece!
Bolu'da, önceki gece, verilerine göre, saat 00.16'da, 4.7 şiddetinde meydana gelen , can ve mal kaybına yol açmazken, korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Yeşilçele köyü olan ve yerin 7.2 kilometre altında meydana gelen deprem, ve gibi çevre illerden de hissedildi. Depremle birlikte büyük bir korku yaşayan ve panik halinde sokaklara dökülen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen geceyi açık alanlarda geçirdi. Bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri hayvanlarıyla ve pijamalarıyla kendilerini sokağa attı. Ateş yakarak ya da battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışan vatandaşlara, polis ekipleri de her türlü desteği vermeye çalıştı. Depremin ardından ise bir saat içinde şiddeti 1.5 ila 3.5 arasında değişen olan 7 artçı deprem daha meydana geldi.



Depremden korkan vatandaşlar evlerinde duramadı.

Kasım ŞAHİN
Etiketler: , , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar