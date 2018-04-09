Korku Bolu gece!

Bolu'da, önceki gece, AFAD verilerine göre, saat 00.16'da, 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmazken, korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Yeşilçele köyü olan ve yerin 7.2 kilometre altında meydana gelen deprem, Düzce ve Zonguldak gibi çevre illerden de hissedildi. Depremle birlikte büyük bir korku yaşayan ve panik halinde sokaklara dökülen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen geceyi açık alanlarda geçirdi. Bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri hayvanlarıyla ve pijamalarıyla kendilerini sokağa attı. Ateş yakarak ya da battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışan vatandaşlara, polis ekipleri de her türlü desteği vermeye çalıştı. Depremin ardından ise bir saat içinde şiddeti 1.5 ila 3.5 arasında değişen olan 7 artçı deprem daha meydana geldi.
Depremden korkan vatandaşlar evlerinde duramadı.
Kasım ŞAHİN
Depremden korkan vatandaşlar evlerinde duramadı.
Kasım ŞAHİN
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