İncirlik pişmanlığı

Terör örgütü PKK ve FETÖ firarilerini barındırıp Türkiye'ye iade etmeyen Almanya, milletvekillerini İncirlik Üssü'ne göndermek istedi. Terör örgütlerine kucak açan Almanya'ya bu konuda izin verilmedi. Türkiye'nin bu kararından vazgeçmemesi, Almanya'nın yurt dışındaki en stratejik üslerinden biri olan İncirlik'i terk etmesiyle sonuçlandı. İncirlik'ten taşınan Almanya, Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Bu durumun üzerinden aylar geçti, duruma ilişkin Berlin yönetiminden ilk kez açıklama geldi. Almanya'nın Orta Doğu'da gerçekleştirdiği operasyonlarda adeta karakolu rolünde bulunan İncirlik artık Berlin yönetimi için sadece bir rüya. Üste bulunan keşif, savaş ve tanker uçaklarını Ürdün'e taşımak zorunda kalan Almanya, bu durumdan oldukça fazlasıyla etkilendi. Öyle ki Alman Büyükelçi Martin Erdmann'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. DEAŞ'la mücadele kapsamında burada bulunan birliklerin taşınmasının kendileri için oldukça pahalıya mal olduğunu belirten Erdmann, Almanya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi halinde bile İncirlik'in yeniden kazanılamayacağını belirtti.
Almanya, Türkiye ile yaşadığı gerginlik sonrası İncirlik'teki varlığını Ürdün'e taşımıştı.
Almanya, Türkiye ile yaşadığı gerginlik sonrası İncirlik'teki varlığını Ürdün'e taşımıştı.
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