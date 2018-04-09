Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle açıklanıyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 Milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor. Yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Başbakan Binali yıldırım, törende bir konuşma yapıyor...

Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.

Unutmayalım, dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor.

Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Yıllardan beri uygulanan sistem dışında adeta ısmarlama, teşvik sistemini hayata geçirdik. Özelliği, yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya deastek olacak alanlara özel teşvik vermekti. Bugün icra ettiğimiz bu teşvik sistemi, sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir.

Bugün ilan ettiğimiz projelerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Artık türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Bu da bizim için gurur verici bir şeydir. Türkiye'nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını hep birlikte başardık. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardığımız gibi... 10 milyon vatandaşımıza iş ve istihdam sağladık.

1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor.

Bu tablo da gösteriyor ki, Türkiye yatırıma ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme inşallah önümüzdeki yılarda da aynen devam edecektir.