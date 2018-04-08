Yenge kurtarma!

Ziya RAMOĞLU

2013 yılında 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 6 çocuk annesi(35), 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 3 aylık hamile olan, yengesi Sürmeli Gercik'in yerine Adana Adliyesi'ne gidip, teslim oldu. Hamile olduğunu ve cezasının ertelenmesini istedi. Polis, Gercik'in kimliğindeki fotoğrafın sonradan yapıştırılmış olmasından şüphelendi. Parmak izi aldırılan kadının, yengesi Sürmeli'nin yerine teslim olduğu ve nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi. Emine'nin, hamileliğini kullanarak yengesinin cezasını 2 yıl erteletmeye çalıştığı iddia edildi. Emine Gercik'in İfadesinde, "dediği öğrenildi.EMİNE Gercik