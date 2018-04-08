Yenge kurtarma!

Osmaniye'de 2013 yılında 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 6 çocuk annesi Sürmeli Gercik (35), 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 3 aylık hamile olan Emine Gercik, yengesi Sürmeli Gercik'in yerine Adana Adliyesi'ne gidip, teslim oldu. Hamile olduğunu ve cezasının ertelenmesini istedi. Polis, Gercik'in kimliğindeki fotoğrafın sonradan yapıştırılmış olmasından şüphelendi. Parmak izi aldırılan kadının, yengesi Sürmeli'nin yerine teslim olduğu ve nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi. Emine'nin, hamileliğini kullanarak yengesinin cezasını 2 yıl erteletmeye çalıştığı iddia edildi. Emine Gercik'in İfadesinde, "Yengemin 6 çocuğu var. Çocukları ortada kalmasın diye böyle yaptım" dediği öğrenildi.
EMİNE Gercik
Ziya RAMOĞLU
EMİNE Gercik
Ziya RAMOĞLU
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