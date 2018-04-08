Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi sonrası Rusya ile İngiltere arasında patlak veren krizde yeni bir perde açıldı. İkilinin Salisbury kentinde 4 Mart günü bir bankta baygın halde bulunması sonrasında, baba-kızın evi inceleme yapıldıktan sonra mühürlenmişti. İngiltere, Rusya'yı eski ajanı zehirlemekle suçlarken, son yılların en büyük diplomatik krizi patlak vermişti. Evdeki İran kedisi ile iki Gine domuzunun ise bu sırada evde kaldığı ortaya çıkmıştı.



YEĞENİNE VİZE VERMEDİLER



İngiliz Dışişleri'nin açıklamasında Gine domuzlarının susuzluktan öldüğü, kedinin ise stres altında bulunduktan sonra bir veterinerde uyutulduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, konuyu ilk kez gündeme getirdiği açıklamasında, şu sözlerle İngiltere'yi önemli kanıtları yok etmekle suçladı: "İlk bakışta 'önemli görgü tanıklarının ortadan kaldırıldığını' söylemek bir şaka gibi görünebilir. Ancak evde kullanılmış olabilecek kimyasal bir madde göz önünde bulundurulduğunda, onlar gerçekten önemli tanıklar" dedi. Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal'in vize talebini reddetti. Gerekçenin, 'Rusya'nın Viktoriya'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi görünmesi' olduğu ileri sürüldü. Bu arada kızı Yulya'nın uyanmasının ardından 66 yaşındaki Sergey Skripal'in durumunun da artık kritik olmadığı açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamada, eski ajanın hızla iyileştiği belirtildi.

Sergey Skripal

Kızı Yuliya tamamen ayağa kalkarken Sergey Skripal'ın da iyi durumda olduğu öğrenildi.