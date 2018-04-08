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'da 1 yıl sonraya randevu verilen Megan Türkiye'de ameliyat oldu

’da ameliyat için 1 yıl sonraya gün verilen 14 yaşındaki Megan, Türkiye’de tedavi oldu. Genç kız, “Türkiye çok farklı” dedi.

Britanyadaki sağlık evlere şenlik
Güneş batmayan imparatorluk Britanya'daki sağlık evlere şenlik. , İskoçya ve Galler'i bünyesinde barındıran 'ta halka ücretsiz sunulan sağlık sisteminde hastalar ölüyor, yaşayanlar ise, 'Mucize' diyor. Omurgasında bulunan bir sıkıntı nedeniyle nefes almakta sorun yaşayan 14 yaşındaki Megan Fleming'e kendi ülkesinde ameliyat için en erken bir yıl sonraya tarih verildi. Megan ve ailesi, bu ciddi ameliyatın maliyetinin oldukça yüklü olduğu için kampanya başlattı. 30 bin pound (171 bin TL) toplandı ve Megan ile ailesi İstanbul'a geldi.

14 BİN KİŞİYİ AŞTI

Megan'ın omuriliğine dört metal çivi yerleştirildi ve güçlü şekilde ayağa kalktı. Ağrıları da tamamen biten Megan İrlanda'ya dönünce BBC'ye konuştu: Çok acı çekiyordum. 1 yıl sonraya gün verdiler. 2017 yılı sonu itibariyle, tedavi için bir yılı aşkın bir süredir bekleyen hastaların sayısı 14 bini aşarken, bunların 3 bini ise iki yıldan uzun zamandır beklediğini öğrendik. Para sıkıntımız olduğu için kampanya başlattık. İstanbul'da ameliyat oldum ve ayağa kalktım. Türkiye benim için artık çok özel...
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