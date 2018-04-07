Zindaşti yakalandı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz davalarında gizli tanıklık yaptı. Dün, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. Buna göre İstanbul polisi, Türkiye'de uluslararası bir suç örgütünü saptadı. Örgüte yapılan baskında, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.
METİN TOPUZ İDDİASI...
Zindaşti'nin, herhangi bir baskından anında haberdar olabilmek için evinin dört bir yanını kameralarla donattığı saptandı. Öte yandan İranlı uyuşturucu baronunun, FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz ile de bir dönem görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıca firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız'ın da 2009 yılında uyuşturucudan cezaevinde yatan Zindaşti ile yapılan bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği tespit edilmişti.
Zindaşti'nin, FETÖ aracılığı ile ABD'ye çalışan Metin Topuz ile görüştüğü ortaya çıktı.
METİN TOPUZ İDDİASI...
Zindaşti'nin, herhangi bir baskından anında haberdar olabilmek için evinin dört bir yanını kameralarla donattığı saptandı. Öte yandan İranlı uyuşturucu baronunun, FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz ile de bir dönem görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıca firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız'ın da 2009 yılında uyuşturucudan cezaevinde yatan Zindaşti ile yapılan bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği tespit edilmişti.
Zindaşti'nin, FETÖ aracılığı ile ABD'ye çalışan Metin Topuz ile görüştüğü ortaya çıktı.
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