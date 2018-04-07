Philips CEO’su Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, vatandaşlara satranç takımı hediye etti. Erdoğan, daha sonra Philips CEO'su Frans Van Houten'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulün ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Erdoğan, MKYK toplantısına başkanlık etti.
15 TEMMUZ MÜZESİ GELİYOR
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Müzesi için çalışmalar başladı. Müze, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'nin yanına inşa edilecek. Müze ile 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesini simgeleyen abide bir bütünlük arz edecek. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 kişi için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikayelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.
15 TEMMUZ MÜZESİ GELİYOR
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Müzesi için çalışmalar başladı. Müze, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'nin yanına inşa edilecek. Müze ile 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesini simgeleyen abide bir bütünlük arz edecek. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 kişi için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikayelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.
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