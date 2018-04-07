O haine nokta atışı

Tunceli Pülümür'de öldürülen 7 PKK'lı hainin arasında sözde komuta konseyinde olan 'Panzer Kemal' kod adlı terörist Medeni Sayılgan da vardı. Terörist Sayılgan, aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeye alınmıştı. 10 teröristle ilgili telsizle Kandil'e bilgi verdiği sırada bulunduğu noktanın koordinatları belirlendi ve operasyonla öldürüldü.
Özgür CEBE
Özgür CEBE
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