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O haine nokta atışı

O haine nokta atışı
Tunceli Pülümür'de öldürülen 7 'lı hainin arasında sözde komuta konseyinde olan 'Panzer Kemal' kod adlı terörist Medeni Sayılgan da vardı. Terörist Sayılgan, aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeye alınmıştı. 10 teröristle ilgili telsizle Kandil'e bilgi verdiği sırada bulunduğu noktanın koordinatları belirlendi ve operasyonla öldürüldü.


Özgür CEBE
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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