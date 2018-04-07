;
Yol Durumu
  1. Fuhuşun şifresi ‘kiralık araç’
  2. Hayatını kaybetti

Korku okulu!

’da lise öğrencisi kız, kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Kanlar içinde sınıfları gezip öğrencileri korkuttu...

Korku okulu!
Psikolojik sorunları olan okulu birbirine kattı. Olay dün 'da yaşandı. Liseli M.G., ders esnasında kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeniyle bir anda yere yığılan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

BAZI ÇOCUKLAR BAYILDI
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula giden aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.



Kan kaybından bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: , , ,
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar