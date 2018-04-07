Korku okulu!

Psikolojik sorunları olan genç kız okulu birbirine kattı. Olay dün Diyarbakır'da yaşandı. Liseli M.G., ders esnasında kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeniyle bir anda yere yığılan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
BAZI ÇOCUKLAR BAYILDI
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula giden aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Kan kaybından bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
BAZI ÇOCUKLAR BAYILDI
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula giden aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Kan kaybından bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı.
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