Kazma Coni!

Terör örgütü PKK, üst akıla kandı. Şehirlere hendek kazdı. Afrin'i tünelle donattı. Böylece Mehmetçiği durduracağını sandı. Ama kahramanlarımız, hepsini başlarına yıktı.
Arkasına bile bakmadan kaçan hainler, Menbiç'teki patronlarına sığındı. ABD askerleriyle yeni hendekler kazmaya başladı. Coni'yi elinde kazmayla görenler ise sosyal medyayı patlattı.
Kendi mezarına aşık ABD'li...
Bence petrol arıyorlar!
Mezarını derin Kaz, Hollywood filmi gibi...
Rahmetliyi nasıl bilirdiniz?
Sarı poşet siparişlerini verin.
Hendek yerine Çin Seddi yapsalar ya!
Reis girsek artık, lafta kalmasın.
Arkasına bile bakmadan kaçan hainler, Menbiç'teki patronlarına sığındı. ABD askerleriyle yeni hendekler kazmaya başladı. Coni'yi elinde kazmayla görenler ise sosyal medyayı patlattı.
Kendi mezarına aşık ABD'li...
Bence petrol arıyorlar!
Mezarını derin Kaz, Hollywood filmi gibi...
Rahmetliyi nasıl bilirdiniz?
Sarı poşet siparişlerini verin.
Hendek yerine Çin Seddi yapsalar ya!
Reis girsek artık, lafta kalmasın.
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