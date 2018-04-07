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Kazma Coni!

Terör yandaşları , ’ya mezar olan tünellerden ve hendeklerden ders almadı, 'te yeni kazıya başladı.

Kazma Coni!
Terör örgütü , üst akıla kandı. Şehirlere hendek kazdı. Afrin'i tünelle donattı. Böylece Mehmetçiği durduracağını sandı. Ama kahramanlarımız, hepsini başlarına yıktı.
Arkasına bile bakmadan kaçan hainler, 'teki patronlarına sığındı. askerleriyle yeni hendekler kazmaya başladı. Coni'yi elinde kazmayla görenler ise sosyal medyayı patlattı.

Kendi mezarına aşık ABD'li...
Bence petrol arıyorlar!
Mezarını derin Kaz, Hollywood filmi gibi...
Rahmetliyi nasıl bilirdiniz?
Sarı poşet siparişlerini verin.
Hendek yerine Çin Seddi yapsalar ya!
Reis girsek artık, lafta kalmasın.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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