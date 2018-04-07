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Hayatını kaybetti

’da , yakınlarından aldığı 5 milyon lirayı da kaybetti. Bunalıma girdi. 9’uncu kattan atlayarak yaşamına son verdi

Hayatını kaybetti
Borsada yakınlarını ait 5 milyon lirayı kaybettiğini söyleyerek kendini polise ihbar eden avukat adayı, serbest bırakıldıktan sonra etti. Olay 'da dün meydana geldi. Seyhan Özgenç, yakınlarından ve tanıdıklarından çeşitli neden öne sürerek topladığı toplam 5 milyon lirayı da kaybetti. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendisi ihbar etti.



Cezasını çekmek istediğini söyledi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla ifadesi alınan avukat adayı daha sonra adliye sevk edildi. Daha sonra serbest bırakıldı. Dün ise oturdukları evin balkonuna çıkan Özgenç, eşi Esra ve ailesinin gözleri önünde kendisini 9'uncu kattan atladı. Çimlerin üzerine çakıldı. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğullarının cansız bedenini gören Kamil ve Befro ile avukatın eşi Esra sinir krizi geçirdi. Acılı kadın "Ne olur kalk Seyhan" diye gözyaşı döktü. 'Şikayetlerini çekmişlerdi' diyerek feryat eden babayı ise polisler sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İntihar eden genç adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Eşinin feryatları yürek dağladı.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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