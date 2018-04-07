İstanbul Zeytinburnu'nda lise 11. sınıfa devam eden Hamza Güleç bacaklarının dizden aşağısı gelişmemiş olarak dünyaya geldi. Doktorların kararı üzerine dizden itibaren bacakları kesilen Güleç, 4 yaşından itibaren protez kullanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla antrenmanlar yapan Güleç, gündelik hayatta kullandığı protezleri spora uygun olmadığı için, koşanları gördüğünde adeta büyüleniyordu. Tek hayalinin sporcu protezlerine sahip olup Türkiye'yi Paralimpik Olimpiyatlar'da temsil etmek olduğunu söyleyen Hamza ünlü atlet Usain Bolt gibi hızlı koşacağını belirtti. Antrenman yaparken protezleri sürekli çıkan Hamza Güleç, sporcular için özel üretilen protezlerin koşmaya uygun olduğunu belirtti. Güleç, "Bu protezleri alacak param yok. Eğer bana gerekli destek verilirse bunun karşılığını, milli formayla Paralimpik Olimpiyatlar'da alacağım yüksek derecelerle ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi.
Hamza Bolt
Kendi imkanlarıyla antrenman yapan 17 yaşındaki engelli Hamza Güleç, sporcu protezleriyle Türkiye’yi Paralimpik Olimpiyatlar’da temsil etmeyi ve Usain Bolt gibi rekorlar kırmayı hayal ediyor
Etiketler: Usain Bolt , Hamza Güleç , Paralimpik Olimpiyatlar , İstanbul , Türkiye , Zeytinburnu
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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