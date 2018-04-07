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Hamza Bolt

Kendi imkanlarıyla antrenman yapan 17 yaşındaki engelli , sporcu protezleriyle ’yi ’da temsil etmeyi ve gibi rekorlar kırmayı hayal ediyor

Hamza Bolt
'nda lise 11. sınıfa devam eden bacaklarının dizden aşağısı gelişmemiş olarak dünyaya geldi. Doktorların kararı üzerine dizden itibaren bacakları kesilen Güleç, 4 yaşından itibaren protez kullanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla antrenmanlar yapan Güleç, gündelik hayatta kullandığı protezleri spora uygun olmadığı için, koşanları gördüğünde adeta büyüleniyordu. Tek hayalinin sporcu protezlerine sahip olup 'yi 'da temsil etmek olduğunu söyleyen Hamza ünlü atlet gibi hızlı koşacağını belirtti. Antrenman yaparken protezleri sürekli çıkan Hamza Güleç, sporcular için özel üretilen protezlerin koşmaya uygun olduğunu belirtti. Güleç, "Bu protezleri alacak param yok. Eğer bana gerekli destek verilirse bunun karşılığını, milli formayla Paralimpik Olimpiyatlar'da alacağım yüksek derecelerle ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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