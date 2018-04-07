Erdoğan talimat vermişti! İlk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanlığı'nın karşısındaki ağaçlık alana yapılacak olan "15 Temmuz Müzesi"nin ilk adımı atıldı. Müzenin yapılacağı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrelenirken projenin görüntüleri de ortaya çıktı.