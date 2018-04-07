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Erdoğan talimat vermişti! İlk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de kurulacak si’nin ilk çalışmaları başladı. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın karşısındaki ağaçlık alana yapılacak olan " si"nin ilk adımı atıldı. Müzenin yapılacağı alan Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrelenirken projenin görüntüleri de ortaya çıktı.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 09:46
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