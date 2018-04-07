Cengiz Arslanoğlu, 1965-1968 yıllarında yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro'yu örnek aldı. Köpeği Pupa'yı yanına alarak geçtiğimiz yıl tekneyle dünya turuna çıktı. Panama'ya doğru ilerlerken yakıt almak için Venezuela'ya uğramak zorunda kaldı. Ancak burada bürokratik zorluklarla karşılaştı. Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun çabaları sonucu Arslanoğlu, dün törenle Venezuela'dan uğurlandı. Türk denizci, önümüzdeki yıl da İstanbul'a dönmeyi planladığını anlattı.
Devrik alem!
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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