;
Yol Durumu
  1. Türkiye, Rusya, İran
  2. Zindaşti yakalandı

Devrik alem!

Devrik alem!
Cengiz Arslanoğlu, 1965-1968 yıllarında yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro'yu örnek aldı. Köpeği Pupa'yı yanına alarak geçtiğimiz yıl tekneyle dünya turuna çıktı. Panama'ya doğru ilerlerken yakıt almak için 'ya uğramak zorunda kaldı. Ancak burada bürokratik zorluklarla karşılaştı. 'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun çabaları sonucu Arslanoğlu, dün törenle Venezuela'dan uğurlandı. Türk denizci, önümüzdeki yıl da 'a dönmeyi planladığını anlattı.
Etiketler: , ,
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar