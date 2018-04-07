DEAŞ liderlerinden Hekmat, Afganistan’da öldürüldü

Afganistan güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın liderlerinden Qari Hekmat'ı öldürdüğü ifade edildi. Hekmat'ın Perşembe günü Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aabbölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğü kaydedildi.
Güvenlik görevlileri, Hekmat'ın geçtiğimiz yıl Taliban'dan ayrılmasının ardından ülkenin kuzeyinde örgüte ait yeni bir sığınak yaparak varlık göstermeye çalıştığını dile getirdi. Terör örgütü DEAŞ ülkede ilk olarak 3 yıl önce varlık göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.