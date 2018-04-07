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liderlerinden Hekmat, Afganistan’da öldürüldü

Afganistan’ın Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aab bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında ’ın liderlerinden Qari Hekmat’ın öldüğü bildirildi.

DEAŞ liderlerinden Hekmat, Afganistan’da öldürüldü

Afganistan güçlerinin, terör örgütü 'ın liderlerinden Qari Hekmat'ı öldürdüğü ifade edildi. Hekmat'ın Perşembe günü Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aabbölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğü kaydedildi.

Güvenlik görevlileri, Hekmat'ın geçtiğimiz yıl Taliban'dan ayrılmasının ardından ülkenin kuzeyinde örgüte ait yeni bir sığınak yaparak varlık göstermeye çalıştığını dile getirdi. Terör örgütü DEAŞ ülkede ilk olarak 3 yıl önce varlık göstermişti.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 13:04
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