YPG/PKK, Afrin'i terör bataklığına sürükledi. Teröristlerin açtığı hendek ve tüneller nedeniyle Afrin'de birçok su hattı hasar gördü. Afrin halkı aylardır su kullanamıyordu. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (HATSU) ekiplerinin çalışması sonucu, dün Afrin ilçe merkezindeki siviller suya kavuştu. Afrinliler tekrar evlerinde su olduğu için mutluluk duyarken, Ebu İbrahim, "Elhamdülillah suyumuz geldi. Şimdi yakınlarımızın, akrabalarımızın evlerine dönmesini istiyoruz" dedi. Eşyalarını, halılarını yıkamaya başladıklarını anlatan Ebu İbrahim, "YPG bizden zorla su parası alıyordu" dedi.
KANALLARI TAHRİP ETMİŞLER
Um Muhammed isimli anne de "Allah Türkiye'den razı olsun. Ekmeğimizi getirdiler. Suyumuzu getirdiler. Eşyalarımızı yıkadık. Başka bir şeye ihtiyacımız yok" diye konuştu. İlçe sakini Muhammed Bekir de "Terör örgütü PKK buradan çıkmadan su kanallarını tahrip etti. Türk askeri geldikten sonra şebekelerimiz onarıldı. Halkımız depolarını suyla doldurdu" dedi.
KANALLARI TAHRİP ETMİŞLER
Um Muhammed isimli anne de "Allah Türkiye'den razı olsun. Ekmeğimizi getirdiler. Suyumuzu getirdiler. Eşyalarımızı yıkadık. Başka bir şeye ihtiyacımız yok" diye konuştu. İlçe sakini Muhammed Bekir de "Terör örgütü PKK buradan çıkmadan su kanallarını tahrip etti. Türk askeri geldikten sonra şebekelerimiz onarıldı. Halkımız depolarını suyla doldurdu" dedi.
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