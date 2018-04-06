Yediemin vurgunu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahibi olduğu yediemin otoparkını noter kanalıyla bir başkasına devreden kişi, otoparkta bulunan yüzlerce aracı hurda niyetine satmak için tırlara yükleyerek İstanbul'a götürmek istedi. Olay, yediemin otoparkında bağlı olan aracını tır üzerinde gören bir vatandaşın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.
Zanlının yüze yakın otomobil ile 300'den fazla motosikleti İstanbul'da 150 bin lira karşılığında sattığı iddia edildi. Çalışmayı derinleştiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a giden 14 tırın 12'sini üzerindeki yüklenen araçlarla birlikte tekrar Ereğli'ye getirtti. Ancak geri gelen bazı araçlarda eksik parçalar olduğu belirlendi. Konu ile ilgili gözaltına alınan otopark sahibinin 150 bin lira karşılığında araçları İstanbul'a gönderdiğini itiraf ettiği, yaptığının da suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. İstanbul'a gönderilen araçların piyasa değerinin ise 400 bin lira civarında olduğu belirtildi. Hakkında hazırlanan dosya ile mahkemeye çıkarılan şahıs serbest kalırken, yediemin otoparkında kalan diğer araçlar polis nezaretinde Ereğli'de bulunan bir başka otoparka götürüldü. Yaşanan olaydan araç sahiplerinin henüz haberdar olmadığı kaydedildi. Yediemin otoparkının işletmecisi Yunus Ali K, "Suçum yok" dedi.
Zanlının yüze yakın otomobil ile 300'den fazla motosikleti İstanbul'da 150 bin lira karşılığında sattığı iddia edildi. Çalışmayı derinleştiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a giden 14 tırın 12'sini üzerindeki yüklenen araçlarla birlikte tekrar Ereğli'ye getirtti. Ancak geri gelen bazı araçlarda eksik parçalar olduğu belirlendi. Konu ile ilgili gözaltına alınan otopark sahibinin 150 bin lira karşılığında araçları İstanbul'a gönderdiğini itiraf ettiği, yaptığının da suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. İstanbul'a gönderilen araçların piyasa değerinin ise 400 bin lira civarında olduğu belirtildi. Hakkında hazırlanan dosya ile mahkemeye çıkarılan şahıs serbest kalırken, yediemin otoparkında kalan diğer araçlar polis nezaretinde Ereğli'de bulunan bir başka otoparka götürüldü. Yaşanan olaydan araç sahiplerinin henüz haberdar olmadığı kaydedildi. Yediemin otoparkının işletmecisi Yunus Ali K, "Suçum yok" dedi.
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