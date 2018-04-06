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Üniformanızla ’lilere eğiti m vermeyin

Üniformanızla YPG ’lilere eğiti m vermeyin
Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci , 'nın başkenti 'e gitti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Bakanı Nathalie Loiseau bir araya geldi. ile ilgili gelişmelere değinen Çelik, 'nin bölgede terörle mücadele ettiğini ifade etti. Çelik, 'e roketler atılırken müttefikleri göremediklerine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiklere "Suriye'de konutlar yapalım, göçü tersine çevirelim" şeklindeki önerisini hatırlatan Bakan Çelik, şunları söyledi: "Burada koalisyon ülkeleri, müttefiklerimiz, Fransa dahil, ellerini taşın altına sokarlarsa beraberce bu işleri orada başarabiliriz. Fakat biz herhangi müttefik askeri üniformasını 'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz. Fransa eğer orada partner ya da müttefik arıyorsa bu Türkiye'dir. YPG ya da PYD, Fransa'nın partneri olamaz."
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