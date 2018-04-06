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Okulda kanlı pusu

’da okulda pusu kuran 2 öğrenci, 4 arkadaşı bıçakladı. Gençler neye uğradığını şaşırdı

Okulda kanlı pusu
Ankara Anıttepe Anadolu Lisesi'nde öğretim gören E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y.'nin cep telefonlarına "Okula gelme" yazılı mesajlar atıldı. E.Y. sınıfta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan öğrenciler, konferans salonunda K.P.'yi yaralarken, E.K.K.'ya lavaboda, A.Y.'ye de koridorda saldırdı. 4 çocuk olayı müdüre anlattı. Velilere haber verildi. Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

'SORUN YOKTU'
İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., "Okulda iki tane arkadaşımız tarafından ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiçbir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi, hiçbir fikrimiz yok. Üçümüze bıçak taktılar. Bir arkadaşımızın da ensesini çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. darp raporu aldık ve şikayetçi olacağız" dedi. Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
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