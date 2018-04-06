Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi dün silah sesleriyle yankılandı. Fakültede araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar, saat 15.00 sıralarında, elinde silahla, daha önce tartıştıkları iddia edilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in Meşelik Kampüsü'ndeki odasını bastı. Ancak Yücel odada yoktu. O sırada odada olan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'ya kurşun yağdıran Bayar, ardından yan odaya girdi. Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ı da vurdu. Daha sonra üst kata çıkan Bayar, burada da araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yar. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı katletti. 2 kişiyi de yaralayan Bayar, silahı tutukluk yapınca polislere teslim oldu. İhbar üzerine üniversiteye giden 112 Acil Servis Ekipleri, Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ın öldüğünü belirledi.
ABD'YE GİTMİŞTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan Bayar'ın daha önce fakültede görev yapan bazı öğretim üyelerini FETÖ ile bağlantılı olmakla suçladığını belirterek şunları söyledi: "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. FETÖ'cü olmakla suçladığı personelimizde kendilerinin böyle bir bağlantısı olmadığı için şikayette bulundular. Bu nedenle hakkında açılan soruşturma sürüyordu." Bu arada katliamı gerçekleştiren Volkan Bayar (37), 2004 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2011'de ABD Denver Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Bayar, bir yandan da "Eğitim Programları ve Öğretim" alınanda doktora çalışmalarını sürdürüyordu.
'EŞİMİ HAPSE ATTIRMIŞTI'
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek olayın perde arkasını anlattı. Aypay, "Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ'cü olduğu, tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri" dedi.
ABD'YE GİTMİŞTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan Bayar'ın daha önce fakültede görev yapan bazı öğretim üyelerini FETÖ ile bağlantılı olmakla suçladığını belirterek şunları söyledi: "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. FETÖ'cü olmakla suçladığı personelimizde kendilerinin böyle bir bağlantısı olmadığı için şikayette bulundular. Bu nedenle hakkında açılan soruşturma sürüyordu." Bu arada katliamı gerçekleştiren Volkan Bayar (37), 2004 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2011'de ABD Denver Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Bayar, bir yandan da "Eğitim Programları ve Öğretim" alınanda doktora çalışmalarını sürdürüyordu.
'EŞİMİ HAPSE ATTIRMIŞTI'
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek olayın perde arkasını anlattı. Aypay, "Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ'cü olduğu, tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri" dedi.
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