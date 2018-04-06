Akademi dünyası dün Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi'nde çok sayıda kişiyi 'FETÖ'cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar'ın ilk ifadesinde, "Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım" dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın 'bulundurma ruhsatı' olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi. Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenleniyor.

ESKİŞEHİR'DE ACILI AİLELERDEN TEPKİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı.

REKTÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.

AİLELER FERYATLAR İÇİNDE CENAZELERİ MORGDAN ALDI

Cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edilerek tören alanına götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ın aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı.

Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizleri geçirdi.