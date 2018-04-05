Yüzleri Güldürdü

İstanbul'da taksicilik yapan Lütfü Gül, "insanlığın ölmediğini" kanıtladı. Atatürk Havalimanı'nda bir takside şoför olarak çalışan Gül, dış hatlar terminalinden aldığı İran vatandaşı AmirKatani'yi Şişli'ye bıraktı. Turistin aracının arkasında unuttuğu çantayı fark eden Gül, çantanın içine açtı. Katani'ye ait pasaport ve 15 bin dolar (60 bin lira) ile karılaştı. Çantayı, Atatürk HavalimanıTaksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim eden Gül, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Parasının kaybolduğunu anlayan Katani de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin olayı polise bildirmesinin ardından Amir Katani'ye ulaşıldı. Parasını teslim alan Katani, çantasını kendisine ulaştıran taksiciye minnettar olduğunu açıkladı. Çalıştığı takside yaklaşık 2 yıllık maaşı kadar parayı bulan ve sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Lütfü Gül, "2 bin 500 lira maaş alıyorum.Başkasının parası bana lazımdeğil. Ben insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.
İran vatandaşı Amir Katani, parasını kendisine ulaştıran taksici Gül'e teşekkür etti.
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