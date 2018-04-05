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Yüzleri Güldürdü

Taksici , aracında unutulan 15 bin doları sahibine verdi. Örnek davranışıyla gönülleri fethetti

Yüzleri Güldürdü
İstanbul'da taksicilik yapan Lütfü Gül, "insanlığın ölmediğini" kanıtladı. Atatürk Havalimanı'nda bir takside şoför olarak çalışan Gül, dış hatlar terminalinden aldığı İran vatandaşı Amir Katani'yi Şişli'ye bıraktı. Turistin aracının arkasında unuttuğu çantayı fark eden Gül, çantanın içine açtı. Katani'ye ait pasaport ve 15 bin dolar (60 bin lira) ile karılaştı. Çantayı, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim eden Gül, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Parasının kaybolduğunu anlayan Katani de Şube Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin olayı polise bildirmesinin ardından 'ye ulaşıldı. Parasını teslim alan Katani, çantasını kendisine ulaştıran taksiciye minnettar olduğunu açıkladı. Çalıştığı takside yaklaşık 2 yıllık maaşı kadar parayı bulan ve sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen , "2 bin 500 lira maaş alıyorum. Başkasının parası bana lazım değil. Ben insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.



İran vatandaşı Amir Katani, parasını kendisine ulaştıran taksici Gül'e teşekkür etti.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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