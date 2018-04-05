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Yok böyle şans!

Yok böyle şans!
Eskişehir'de İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emine Büşra Öznur (24), tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Şehirde olduğu bu süre içerisinde bir alışveriş merkezinin çekilişine katıldı. Noter huzurundaki çekiliş sonucu son model lüks otomobil, Öznur'a çıktı. Aracını dün teslim alan üniversite öğrencisi, mezuniyet hediyesi ile birlikte 'a doğru yola çıktı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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