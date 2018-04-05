Yok böyle şans!

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emine BüşraÖznur (24), tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı. Şehirde olduğu bu süre içerisinde bir alışverişmerkezinin çekilişine katıldı. Noter huzurundaki çekiliş sonucu son model lüks otomobil,Öznur'a çıktı. Aracını dün teslim alan üniversite öğrencisi, mezuniyet hediyesi ile birlikte Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.
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