Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı 'Medeni Sayılgan' olduğu tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı 'Medeni Sayılgan' olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

2010 yılında İskenderun'da 6 askerin şehit olduğu saldırıyı Medeni Sayılgan'ın emriyle "Mazlum Palu" kod adlı PKK'lı liderliğindeki 7-8 kişilik grup gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM ALDI

50 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biriydi. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda askeri eğitim komutanı olarak bulunan Sayılgan, daha sonra Amanos'a oradan da Tunceli'ye kaydırılmıştı.

PKK'NIN AMANOSLAR SORUMLUSU

Amanoslar'da PKK'nın bölge sorumlusu olduğu dönemde Sayılgan'ın İskenderun otoyol turnikelerinde denetim yapan trafik ekibine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda polis memurları İbrahim Darıcı ve Halil Aksak'ın şehit edilmesi, Kocadüz Yaylası yakınlarında bulunan maden ocağının basılarak bir şoförün öldürülmesi, Hassa'da şantiye basılarak iki kişinin kaçırılması olaylarının talimatını verdiği de belirlenmişti.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan Valilik açıklamasında, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi.

Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.