Satırla doğradı
Eski eşini kızgın yağ ile yakıp, satırla yaralayan Emine Sayar, “Kendimi savundum” dedi. Mağdur ise “Hem yaktı. Hem doğradı. Davacıyım” diyerek isyan etti
Zor durumda olduğunu söyleyen eski koca ise genç kadının evinde kalmaya başladı. Akdemir ve Sayar kahvaltı da çocuklarının okul parası yüzünden tartıştı. Öfkeli koca eşine bıçak çekince boğuşma yaşandı. Yaralanan kadın da, eski eşinin üzerine sıcak su döktükten sonra satırla yaraladı.
Kadın tutuklandı. Karı-koca hakkında karşılıklı dava açıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emine Sayar, "Bıçakla saldırınca ölmemek için kendimi savundum. Boğuşurken kızartma tenceresi ya da çaydanlıktaki su devrilmiş olabilir. Satırla da vurmuş olabilirim" diye konuştu. Duruşma savcısı, mütalaasında kadının "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kocanın suçunun ise meşru müdafaa kapsamımda kaldığını belirtti. Ceza verilmemesini talep etti.
Nazan ERDEM
Etiketler: Emine Sayar , Adana , Ayhan Akdemir
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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