Racon kesti!

Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz'ın YönetimKurulu Başkanı olduğu Pana Yapı,Fikirtepe'de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu skıntılar yaşanırken Raci Şaşmaz'dan yeni bir hamle geldi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi, Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, "Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır" denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şaşmaz, şöyle konuştu: Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukukive mali denetlemeler sonucu ortayamaalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Busonuç üzerine şirketimin eski üst düzeyyöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmaküzere nitelikli dolandırıcılık suçunuişlemiş olduğunu düşündüğüm kişilerhakkında emniyete vesavcılığa şikayettebulundum...
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