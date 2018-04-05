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Racon kesti!

yapımcısı , Fikirtepe’deki de ortaklık yaptığı hakkında suç duyurusunda bulundu... Polis ekiplerinin de şirkete yaptığı operasyonda 5 yönetici gözaltına alındı

Racon kesti!
Kadıköy Fikirtepe'de 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe'de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu skıntılar yaşanırken 'dan yeni bir hamle geldi. 'nin senaristi, Pana Yapı Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma 'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, "Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır" denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şaşmaz, şöyle konuştu: Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum...



Raci Şaşmaz, Selimoğlu İnşaat'ı suçladı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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