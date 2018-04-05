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  1. Tunceli'de PKK'ya darbe

'in operasyonu 'yi endişelendirdi

Sözcüsü, Türk istihbaratının 'da 'cülere yönelik düzenlediği operasyon nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi.

MİTin Kosova operasyonu AByi endişelendirdi

Avrupa ve Amerika tarafından desteklenen proje terör örgütlerine karşı operasyonlarına ara vermeyen , Suriye'de YPG'ye darbeler vururken 'yü de ihma etmedi.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra 'ya kaçtığı belirlenen FETÖ'cülere yönelik operasyon düzenleyen ekipleri, şüphelileri tek tek gözaltına alıp Türkiye'ye getirdi.

Türk istihbaratının düzenlediği başarılı operasyon, Avrupa Birliği'nin de gündeminde.

"SORU İŞARETLERİ DOĞDU"
Sözcüsü , "Yasal biçimde Kosova'da ikamet eden altı Türk vatandaşının gözaltına alınması ve akabinde sınır dışı edilmesi, hukuki kurallara saygı konusunda soru işaretleri doğurmuştur. Hukukun üstünlüğü, AB'nin temel bir prensibidir." açıklamasını yaptı.

"ABD VE AB'NİN ANLAYIŞINA SIĞINIYORUM"
Haradinac ise geçen gün bir televizyonda canlı yayında yaptığı konuşmasında, "ABD ve Avrupa Birliği'ne bu olayın bir hata olduğunun güvencesini verdim, onların anlayışına sığındığımı söyleyerek bunu telafi edeceğimi belirttim." açıklamasında bulundu.

GEREKİRSE AVRUPA'DA DA OPERASYON YAPILIR
Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu benzer operasyonların Avrupa'da da yapılabileceğini söylemişti.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:16
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